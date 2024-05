Le Tokyo Game Show 2024 prend date Le Tokyo Game Show 2024 prend date

Les organisateurs du Tokyo Game Show nous annonce, avec une illustration en bonus, que l'édition 2024 du salon japonais prendra place du 26 au 29 septembre au Makuhari Messe (Chiba).



En 2023, le cru était satisfaisant avec des nouvelles de titres comme FFVII Rebirth, Persona 3 Reload, Octopath Traveler II, Like a Dragon : Infinite Wealth, Eiyuden Chronicle, Dragon's Dogma 2, Resident Evil 4 Remake, le tout porté par plusieurs shows de la part de Square Enix, Level-5 et même Xbox.



On n'a pas grand doute sur le fait que la star du salon cette année devrait être Monster Hunter Wilds, et on croise surtout les doigts pour des nouvelles de titres qui ont bien du mal à émerger dans l'actualité, de Silent Hill 2 Remake à MGS Delta en passant par Dragon Quest III HD. Que du neuf.