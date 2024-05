Un premier aperçu de Pyramid Head pour le film Return to Silent Hill Un premier aperçu de Pyramid Head pour le film Return to Silent Hill

Encore sans date de sortie ni même aperçu du casting, le film Return to Silent Hill qui adaptera le deuxième jeu livre tout de même pour débuter un premier aperçu du fameux Pyramid Head, « personnage » bien particulier censé être cantonné à un rôle précis avant que Konami n'en fasse une mascotte sans contexte.



Un troisième film (oubliez le deuxième) entre les mains plus rassurantes de Christophe Gans, qui servira de complément naturel à Silent Hill 2 Remake, également bien discret et sans date.