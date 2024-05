Helldivers II, c'est 12 millions de ventes, soit le plus gros lancement de l'histoire des PS Studios Helldivers II, c'est 12 millions de ventes, soit le plus gros lancement de l'histoire des PS Studios

C'est donc bien un carton et c'est peu de le dire : Sony annonce officiellement que Helldivers II s'est écoulé à 12 millions de ventes depuis son lancement, en faisant l'un des plus gros succès des PlayStation Studios sur ces dernières années pour un laps de temps aussi court (moins de 3 mois).



Pas plus de précisions mais on sait que le ratio tourne à 50/50 entre les supports PC/PS5, montrant l'importance de Steam si l'on possède le bon étalon, récompensé aussi bien par la critique que les joueurs malgré diverses « polémiques ».





UPDATE :

PlayStation précise qu'il s'agit du coup du plus gros lancement de l'histoire des PS Studios, devant God of War Ragnarok.