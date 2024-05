Remedy annule Codename Kestrel pour concentrer ses forces sur Alan Wake, Max Payne et Control Remedy annule Codename Kestrel pour concentrer ses forces sur Alan Wake, Max Payne et Control

Les choses vont vite d'un jour à l'autre, et alors qu'il y a environ une semaine, Remedy annonçait avoir rebooté son Codename Kestrel (projet GAAS en coopération) pour revenir à la phase de concept avec néanmoins l'assurance d'un modèle premium au lieu du F2P, le développeur déclare aujourd'hui que réflexion faite, cette collaboration avec Tencent est désormais purement annulée.



La « bonne idée » n'a visiblement pas été trouvée et Remedy reconnaît également qu'ils ont besoin de main d'œuvre pour s'attarder sur les projets restants hautement plus importants pour l'avenir (et bien plus attirants pour les fans).



Pour rappel :



- Les DLC de Alan Wake 2 sont toujours en développement.

- Le spin-off coop de Control entre enfin en full-production.

- Max Payne 1&2 Remake entreront en full-prod cet été.

- Control 2 arrive bientôt à la fin de la phase de validation du concept.