Koei Tecmo annonce que Rise of the Ronin a effectué un meilleur lancement que NiOh

Il est encore difficile de savoir sia dépassé ou non les objectifs de Koei Tecmo mais dans tous les cas, reste une bonne nouvelle : cette nouvelle licence de la Team Ninja a effectué un meilleur lancement que, le premier comme le deuxième épisode, eux-mêmes à l'époque exclusif un temps à PlayStation avant d'aller faire un tour sur PC.L'éditeur se contente d'ajouter un objectif de croissance pour la licence à moyen/long terme, signifiant très probablement et comme de coutume l'arrivée prochaine de DLC scénarisés (et une version PC donc).