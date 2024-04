Bientôt 8 ans après son lancement, Pokémon GO continue d'être le roi du style RA Bientôt 8 ans après son lancement, Pokémon GO continue d'être le roi du style RA

On continue de se souvenir du statut de « phénomène d'un simple été » mais même avec les meilleures prévisions, il aurait été bien difficile d'imaginer Pokémon GO tenir autant d'années, revendiquant désormais 8 milliards de dollars en CA sur 8 ans, dont environ 570 millions en 2023 (-13 % par rapport à 2022).



L'appel au boycott suite à l'augmentation du prix des « pass à distance » n'aura donc pas eu un grand effet auprès une communauté devenue bien plus discrète mais finalement toujours active, n'ayant de toute façon pas grand-chose d'autres en choix sur les jeux RA : la plupart sont morts et le seul autre gros succès du genre (Dragon Quest Walk) n'est même pas disponible chez nous.



Outre ses events réguliers et l'ajout petit à petit de nouvelles bestioles, Pokémon GO aura commencé à marquer son année 2024 avec une mise à jour graphique et de nouvelles options sociales.