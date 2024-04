Shinji Mikami revient sur son départ de Tango Shinji Mikami revient sur son départ de Tango

Il y a un peu plus d'un an, Shinji Mikami quittait Tango Gameworks et les mauvaises langues ont sauté sur l'occasion pour dire qu'il fuyait simplement le rachat du studio (et de Zenimax/Bethesda) par Microsoft Xbox.



Sauf que non. Silencieux depuis, l'homme s'est exprimé récemment dans le talk-show Byking, expliquant que trop de gens lui ont donné le rôle de leader qu'il n'est pas, n'étant resté PDG de Tango que durant 6 mois puis essentiellement producteur sans se réclamer d'un quelconque statut de « cadre » ou d'une importance généralement surestimée. Il va même jusqu'à indiquer qu'il comptait quitter le studio depuis 2015 déjà, quelques temps après The Evil Within, repoussant sans cesse son départ en estimant avoir des responsabilités pour mener à bien les projets Ghostwire Tokyo puis Hi-Fi Rush, son ultime coup avant de prendre enfin sa décision.



Pourquoi partir ? Tout simplement pour se débarrasser définitivement de l'étiquette du « réalisateur/producteur de survival-horror » mais également de gros chantiers, d'où la création de la petite société « Kamuy » totalement dédiée à une nouvelle génération de créateurs avides de petites expériences (donc des développements en cycle court). Et il sait qu'il y a aussi un public pour ça.