Xbox : nouveau showcase indé le 29 avril

L'heure n'est pas encore aux grands shows du printemps mais tout comme chez Nintendo, Xbox va mettre en avant les indépendants avec un nouvel ID@Xbox d'ailleurs spécialement en partenariat IGN, et ce le 29 avril prochain à 19h00.Y seront présents(probablement pour montrer sa collab avec Contra),(probablement pour préparer sa phase test Steam),(probablement pour montrer son PVP) mais aussi le rogue, le jeu narratif de Don't Nod, et « bien plus encore ».