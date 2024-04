Paradox compte sauver Cities : Skylines II

La goutte de trop. Attendu par bien des fans,s'est montré être une totale déception pour de nombreux adeptes faute d'un contenu décent et surtout de gros problèmes aussi bien du côté des bugs que de l'optimisation, et si le temps peut tout arranger même s'il faudrait éviter en abuser (6 mois que le jeu est disponible sur PC), la gronde a explosé dans la communauté quand un potentiel nouveau patch conséquent a laissé place… à un DLC payant. 10 balles pour divers éléments.Impardonnable et face à des évaluations passées dans le négatif sur Steam, ce n'est même plus le développeur mais directement l'éditeur Paradox Interactive qui s'est permis de monter à la barre pour remettre les choses sur de bons rails, promis :- Le DLC devient gratuit (ceux qui l'ont acheté sont remboursés)- Les possesseurs de l'Ultimate Edition auront droit en compensation à du nouveau contenu gratuit- Les versions consoles sont reportées à une date indéfinie- La première extension est à l'arrêt et attendra 2025- Désormais, la priorité est donc faite à l'amélioration constate du jeu sur tous les points, incluant optimisation, améliorations et mises à jour de contenu gratuit