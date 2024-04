Embracer Group aborde l'étape finale en se scindant en trois entités indépendantes Embracer Group aborde l'étape finale en se scindant en trois entités indépendantes

Continuant d'apprendre de ses erreurs et elles furent nombreuses, Embracer Group vient d'annoncer mettre en place la finalisation de sa restructuration en découpant la boîte en trois entités distinctes et autonomes, au point que chacune sera indépendamment cotée en bourse :



- Asmodee Group : gestion des jeux sur table et de ses propres licences.

- Coffee Stain & Friends : exclusivement consacré aux A/AA premium ou F2P.

- Middle-Earth Entertprises & Friends : que du AAA mais également la gestion de plusieurs propriétés intellectuelles d'importance dont forcément Le Seigneur des Anneaux.



Vous aurez donc compris que du Metro 4 par exemple ou le récemment annoncé Kingdom Come : Deliverance II, ce sera dans le dernier groupe cité, d'ailleurs le plus important puisque prenant en bourse directement la place d'Embracer Group. La mise en bourse d'Asmodee Group interviendra dans les 12 prochains mois, tandis que celle de Coffee Stain & Friends sera effective l'année prochaine. Les actionnaires actuelles d'Embracer Group/Middle-Earth Entertprises & Friends recevront en temps voulu des dividendes pour Asmodee Group et Coffee Stain & Friends.