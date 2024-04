Level-5 reporte son event Vision d'avril Level-5 reporte son event Vision d'avril

Level-5 nous avait promis un nouvel event « Vision » avant la fin du mois, mais non content d'enchaîner les reports, l'éditeur va aujourd'hui jusqu'à retarder son propre event et il faudra donc patienter jusqu'à cet été pour avoir des nouvelles de Layton 7, DECAPOLICE et le retour de Yo-Kai Watch.



Megaton Musashi Wired reste lui prévu pour la semaine prochain, tandis que Inazuma Eleven : Victory Road bénéficiera pour compenser de son propre event, encore non daté.