Hazelight révélera son prochain jeu cette année

2024 est une année importante dans l'histoire de Hazelight, puisque c'est celle du 10e anniversaire du studio, une carrière sur laquelle reviendra l'équipe au fur et à mesure de l'année pour balancer plein d'anecdotes jusqu'à l'étape attendue : celle de la révélation du troisième projet aprèset, dont le dernier reste de très loin le plus gros succès EA Originals avec plus de 16 millions de ventes.Notons que Josef Fares a récemment obtenu un Bafta pour(conçu avant la création de son propre studio), lui qui a récemment accueilli un remake chez 505 Games.