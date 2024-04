Mine de rien, The Elder Scrolls Online a rapporté plus de 2 milliards de dollars

Ne soyez pas surpris de voir Zenimax Online continuer de soutenir: selon le directeur du studio Matt Firor, le MMO continue de faire partie des plus endurants du marché avec 2 milliards de dollars de revenus depuis son lancement il y a une dizaine d'années, soit une moyenne de 200 millions par an.Le titre accueillera d'ailleurs sa 8e extension, le 3 juin sur PC (le 18 sur consoles) avec un focus sur Cyrodiil et le retour de la princesse daedrique Ithelia.Au moins, ça occupe les fans en attendant que Bethesda veuille bien lever le voile sur, en « développement actif » depuis l'été 2023 et dont plusieurs aspects sont aujourd'hui dans un état « jouable ».