Tekken 8 : l'Europe représente la moitié de l'audience + des idées soulevées pour du Tag Team Battle

Dans la dernière édition du podcast « Game Maker's Notebook » où il fut spécialement invité, Katsuhiro Harada a révélé que l'Europe incarnait la moitié de l'audience de, pour plus exactement 51 % du total actuel, devant les USA (30%). Pas de mise à jour des ventes malheureusement et on en restera à 2 millions en un seul mois (bien devantsur le même laps de temps), et 55 millions pour la totalité de la saga.En passant, Harada a déclaré vouloir s'intéresser de plus près au Tag Team Battle, du genre 3V3, conscient que cette option est davantage prisée par la génération de demain (donc les actuels plus jeunes), habituée dans les jeux à service à évoluer d'une façon ou d'une autre en équipe avec un partage des responsabilités en cas de victoire et défaite. Pas d'inquiétude néanmoins car le 1V1 restera la priorité de Harada, mais rien n'empêche selon lui de trouver des idées dans des modes annexes.