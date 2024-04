Toujours en vie, Star Wars KOTOR Remake est bien resté entre les mains de Saber Interactive

Comme le suggérait Jason Schreier lors du tout récent divorce entre Embracer et Saber Interactive, le remake den'est pas annulé, et c'est d'ailleurs Saber qui a bien récupéré le projet comme vient de le confirmer le PDG Matthew Karch, affirmant vouloir. Bonne chance vu l'aura de ce RPG signé à l'époque par Bioware.Malgré ce point rassurant, on ne sait toujours rien de l'avancée du projet depuis sa récupération chez Aspyr à l'été 2022, ni si le contrat d'exclusivité pour la PlayStation 5 (et le PC) est toujours en cours.