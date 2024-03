Xbox : des indices sur le Project Maverick Xbox : des indices sur le Project Maverick

Il y a bientôt un an, en juin 2023, Xbox Game Studios annonçait un partenariat avec People Can Fly pour un temporairement nommé Project Maverick histoire de bien maintenir la question ouverte sur une ré-exploitation ou pas de la franchise appartenant à The Coalition (Gears of War Judgment, c'était eux pour rappel).



On n'en sait pas davantage même si comme pour Sony Bend Studio, quelques offres d'emploi viennent distiller des indices : on parle ici de shooter (étonnant tiens) mais également de la conception de cartes PVP, le tout sans surprise sous Unreal Engine 5. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, d'autres offres évoquaient pour le même jeu des mécaniques RPG pour ce qui est de l'augmentation en puissance, des dialogues et de la conception de quêtes.



Bref, mis bout à bout, ça ressemble quand même pas trop mal à Outriders, le PVP en plus, une expérience loin d'être atroce mais qui réclamait un vrai éclat narratif et surtout davantage de variété. Croisons les doigts pour que les critiques aient été entendues.