Grounded : l'ultime upgrade majeure se dévoile Grounded : l'ultime upgrade majeure se dévoile

On en parlait ce week-end et c'est donc aujourd'hui que Obsidian dévoile en détails la future MAJ majeure de Grounded, normalement la toute dernière après 4 ans de carrière bien que le titre continuera d'accueillir des upgrades de taille moindre pendant une période pour l'heure indéfinie.



Au programme de cette MAJ prévue le 16 avril en même temps que les versions PlayStation 5/4 et Nintendo Switch, et directement proposée dans la version boîte LRG (à précommander dès aujourd'hui) :



- Arrivée des Fourmis Reines (Rouge, Feu, Noire)

- Ajout de l'orgue pour jouer de la musique

- Nouveaux objets de décoration

- Nouvelles mutations

- Ajout des téléporteurs à placer sur la map



- Lancement du mode New Game +

- Ouvrira une nouvelle porte après avoir battu les principaux boss

- Améliorations de l'équipement au-delà du Niveau 9

- Ajout du Tier4 pour les armes

- Nouvelles armes (dont un nouveau bonbon pour les créer)

- Arrivée des insectes infusés (apparition aléatoire, plus puissants et plus rapides)

- Les boss seront tous boostés en NG+

- Ajout de nouveaux Milks Molars et points de Raw Science



D'autres choses sont encore tenues secrètes pour cette MAJ ais une mauvaise nouvelle : le lézard, leaké il y a quelques temps, n'a pas pour but d'être intégré (c'était juste un prototype, visiblement foireux).