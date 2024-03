Connie Booth, ancienne productrice phare des PS Studios, désormais directrice ''Action RPG'' chez EA Connie Booth, ancienne productrice phare des PS Studios, désormais directrice ''Action RPG'' chez EA

Ancienne star néanmoins discrète de PlayStation, et c'est peu de le dire après avoir pensé 26 ans au sein de la boîte en supervisant une masse de licences à succès, Connie Booth a claqué la porte il y a quelques mois pour des raisons inconnues mais apparemment difficiles suite à la restructuration des PS Studios et les précédentes mésententes avec Jim Ryan, et l'on nous annonce aujourd'hui que c'est Electronic Arts qui l'a contacté en urgence pour intégrer ses rangs.



De fait, celle qui fut intronisée en 2020 à « l'Academy of Interactive Arts & Science's Hall of Fame » devient officiellement directrice générale de ce que EA considère désormais son pôle « Action RPG », donc à la tête de studios comme Bioware (Dragon Age, Mass Effect), EA Motive (Iron Man) et Cliffhanger (Black Panther). Une belle aubaine pour les joueurs quand on connaît son CV essentiellement fait de jeux solo.