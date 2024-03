Charts UK : WWE 2K24 en belle forme, pendant que FFVII Rebirth chute lourdement Charts UK : WWE 2K24 en belle forme, pendant que FFVII Rebirth chute lourdement

Un petit mot sur le Royaume-Uni avec le rapport de la semaine dernière pour indiquer que Take-Two semble obtenir un début de rédemption avec WWE 2K24 et son démarrage physique 26 % supérieur au précédent, pendant que Final Fantasy VII Rebirth s'écroule de 89 %, un niveau de chute « plus élevé que la normale » selon le rapport de Christopher Dring.



Unicorn Overlord se contentera lui de la 6e place (toujours uniquement en physique) avec un ratio de 60 % pour la Switch (34 % pour la PS5).



1. WWE 2K24 (NEW)

2. Final Fantasy VII Rebirth (-1)

3. Hogwarts Legacy (=)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

5. EA Sports FC 24 (-3)

6. Super Mario Bros. Wonder (+1)

7. Unicorn Overlord (NEW)

8. Helldivers II (-4)

9. Mario VS Donkey Kong (-4)

10. Grand Theft Auto V (=)