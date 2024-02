Tom Henderson : des infos sur l'avenir de Battlefield + retour de l'expérience Battle Royale Tom Henderson : des infos sur l'avenir de Battlefield + retour de l'expérience Battle Royale

Actuellement dans des temps difficiles, depuis Battlefield 2042, la franchise phare de DICE est actuellement en pleine réorganisation aux mains de Vince Zempella pour un futur grand retour, logiquement acté fin 2025.



Tom Henderson est parti à la pêche aux informations pour nous permettre d'en savoir davantage avec un certain temps d'avance :



- Le but est d'opérer à un « retour aux sources »

- Matchs à 64 joueurs maximum

- Retour de système de quatre classes

- Amélioration évidente du système de destruction

- Se situera entre 2025 et 2030 (donc armement moderne)



Pendant ce temps, Ripple Effect travaille de son côté sur une expérience Battle Royale qui contrairement aux précédentes, sera indépendante et en format F2P, en plus d'être lié dans l'évolution aux épisodes principaux. Comme chez la concurrence mais rien d'étonnant : Byron Beede, qui dirige le projet, est un ancien de Call of Duty Warzone. Ce Battlefield BR proposerait deux modes, l'un classique qu'il est inutile de détailler, l'autre nommé « Gauntlet » où plusieurs équipes s'affronteront sur des objectifs, avec élimination à chaque manche de l'équipe ayant fait le score le plus bas.



Pas de nouvelle en revanche de l'épisode purement solo, dirigé un temps par Marcus Letho avant qu'il ne fasse ses valises pour des raisons non spécifiées.