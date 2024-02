Konami x LRG : après Felix the Cat et Rocket Knight, place à Ninja Five-0

Le troisième délire nostalgique du partenariat entre Konami et Limited Run Games sera donc(ou Ninja Cop chez nous), plus de 20 ans après son lancement sur la bonne vieille GBA. Anecdote inutile : ce titre développé à l'origine par Hudson Soft n'est jamais sorti au Japon. C'est la vie.Bref, le retour est programmé sur PC, supports PlayStation et Switch avec bien entendu version boîte déjà en précommande malgré l'absence de visuels.Pour rappel, également chez Limited Run Games, vous pourrez trouver :- Une compilation(en préco jusqu'au 10 mars)- Une compilation(en préco jusqu'au 3 mars)Dans chaque cas, les jeux tourneront sous le moteur maison LRG (dit « Carbon Engine ») qui ne changera rien ou presque du rendu, mais apportera quelques bonus. Dans le cas depar exemple, vous aurez par exemple une intro neuve animée, une galerie in-game et un Boss Rush.