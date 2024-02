T.Henderson : Respawn travaillerait sur un FPS proposant d'incarner un Mandalorien T.Henderson : Respawn travaillerait sur un FPS proposant d'incarner un Mandalorien

Tom Henderson, encore lui, revient dans la salle des rumeurs pour nous balançait une info : « l'autre » Star Wars développé par Respawn, un FPS, s'amuserait à reposer sur l'un des acquis de Disney+ en nous proposant d'incarner directement un chasseur de prime mandalorien, ce qui vous le devinez occasionnera des features de gameplay (dans les mouvements) encore plus poussées que pour Titanfall, notamment sur la verticalité.



Le « style » serait également de la partie, et pas que dans vos gadgets comme le grappin et votre visière magique pour marquer les ennemis, mais également dans votre besoin de bien jouer notamment pas une santé qui remonte mieux quand vous enchaînez les kills.



Enfin, et ça fera plaisir à du monde, à l'instar de Titanfall, Respawn compterait proposer une expérience faite de niveaux linéaires au lieu du monde ouvert (plusieurs planètes au programme) et si la campagne sera totalement solo, rien ne dit encore qu'il n'y aura pas un mode multi en annexe.