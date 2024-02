Kingdom Come : Deliverance dépasse les 6 millions de ventes (avant sa version Switch)

Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de l'excellent RPG tchèqueet 6 ans après sa sortie, le développeur Warhorse en annonce justement 6 millions de ventes, ce qui est pour le moins excellent pour un jeu n'ayant pas bénéficié d'un gros budget (et on le sentait bien avant les nombreux correctifs).De quoi rappeler que nous attendons toujours des nouvelles du prochain jeu du studio (racheté par Embracer donc on a naturellement peur), et qu'une version Switch devrait prochainement arriver de la part de Saber Interactive. Pourquoi pas (bonne chance aussi), mais y avait pas moyen pour des upgrades PlayStation 5 & Xbox Series avec le 60FPS ?