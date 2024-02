Dead Cells : l'heure des adieux

L'une des références du roguelite,donc, a bien vécu et l'heure est venue pour Motion Twin d'annoncer la fin du suivi bientôt 7 ans après son début de carrière à l'époque en accès anticipé avant d'envahir tous les supports jusqu'au mobile. Le contenu « The End is Near » sera donc le dernier dans le cadre d'une 35e mise à jour (!) prévu dans le courant de l'année et apportant trois nouvelles armes et autant de mutations et ennemis inédits en plus de divers correctifs et rééquilibrage.La franchisesurvivra à tout cela d'une certaine façon par le cross-média (dont un jeu de plateau et une future série animée, en plus de cross-over), pendant que Motion Twin continue de plancher sur le lancement prochain de, toujours un roguelite, pour encore une fois des débuts en Early Access sur Steam.