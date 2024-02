Charts UK (janvier) : des ventes consoles en recul Charts UK (janvier) : des ventes consoles en recul

GamesIndustry livre le rapport UK pour le mois de janvier, plus intéressant que les versions hebdomadaires car incluant ici le dématérialisé, avec en principales nouveautés The Last of Us II : Remastered qui tape un lancement 2,5 fois supérieur à celui du remake de la Partie I, et Tekken 8, dont les ventes sont 30 % supérieures à celles de Street Fighter 6 (et avec une part du numérique beaucoup plus élevée).



Les deux autres sorties de janvier, Prince of Persia : The Lost Crown et Like a Dragon : Infinite Wealth, se contenteront respectivement de la 15e et 23e place.



Le plus intéressant vient du marché hardware avec une chute notable de 19 % (110.000 machines environ cette année), liée aussi bien au recul naturel de la Switch que la comparaison biaisée avec janvier 2023 pour le cas de la PS5 et des Xbox Series, ces dernières sortant à l'époque d'une longue vague de pénuries.



1) PlayStation 5 (-17 % par rapport à janvier 2023)

2) Xbox Series (-7%)

3) Nintendo Switch (-31%)



Le classement software de janvier (dématérialisé inclus, hors Nintendo) :



1) EA Sports FC 24

2) The Last of Us II Remastered

3) Call of Duty : Modern Warfare III

4) Hogwarts Legacy

5) Grand Theft Auto V

6) Grand Theft Auto Online

7) Tekken 8

8) Red Dead Redemption 2

9) Super Mario Bros. Wonder

10) Marvel's Spider-Man 2