Porté par les ventes de Armored Core VI, Kadokawa se fait plaisir en rachetant Acquire

Si Kadokawa Corporation n'a pas vendu autant de jeux en 2023 que l'année précédente, la situation fut néanmoins à la hauteur grâce aux ventes de Armored Core VI citées comme « au-delà des espérances » (pas de chiffres pour autant), les performances sur la longueur de Elden Ring et de petites cartouches sympathiques dont Master Detective Archives.



Dans le cadre de ses résultats, la firme annonce un rachat, celui du développeur ACQUIRE (auparavant entre les mains de GungHo Online) en parfaite adéquation avec la politique de la maison-mère : des projets pas trop coûteux mais suffisamment rentables. ACQUIRE est notamment connu pour ses travaux sur les franchises Tenchu, Way of the Samurai et Akiba's Trip, mais également les Octopath Traveler en collaboration avec Square Enix (même le jeu mobile).



Vous dîtes ? L'extension de Elden Ring ? « Nous travaillons dur mais nous ne pouvons encore annoncer de date. » Désolé.