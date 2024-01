La Warner veut miser sur un abonnement unique réunissant la VOD et le jeu vidéo La Warner veut miser sur un abonnement unique réunissant la VOD et le jeu vidéo

Dans une époque où le marché se consolide doucement, vous avez remarqué que les barrières entre les différents médias s'effondrent peu à peu pour maintenant faire en sorte qu'un seul abonnement donne accès à autre chose que la promesse initiale. D'où le fait que Amazon Prime refile maintenant des jeux gratos de temps en temps, et d'où le fait que Netflix a maintenant une branche gaming (uniquement mobile pour l'heure) directement intégrée à son abonnement, sans surcoût.



Pour David Zaslav, boss de Warner Bros Discovery, on tient là un très probable avenir du marché en se reposant sur une équation aux arguments difficilement discutables :



1) Les abonnements VOD (et musique) ont un taux de désengagement moins élevé que ceux du JV.

2) A contrario, les licences cinématographiques sont susceptibles d'avoir besoin du JV pour maintenir une audience sur la longueur.



En exemples simple mais concret, David Zaslav met évidemment en avant Hogwarts Legacy (24 millions de ventes, en passant) qui a permis à la licence de faire copieusement parler d'elle en 2023 alors qu'il n'y avait aucun film et peu de nouvelles de la future série TV. Moins balaise commercialement mais néanmoins à signaler : le cas Game of Thrones : Conquest sur mobile qui a remporté un certain succès même après la fin de la principale série TV. A ce sujet, on nous indique que des réflexions de nouvelles adaptations sont faites pour Game of Thrones mais également House of the Dragons.



Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout simplement que le souhait d'avenir pour Zaslav, ce serait directement d'intégrer des productions JV maisons à son service d'abonnement HBO Max, et tous les arguments sont en place : de nombreuses licences, une politique assumée de jeux à service qui peuvent maintenir certains jeux plus longtemps dans ce type d'abonnement, le fait que la majorité des jeux Warner Games sont des productions internes (donc meilleure gestion) et enfin l'envie de canoniser une bonne partie des jeux à leurs licences respectives, notamment chez DC. A partir de là, vous pouvez imaginer un abonnement Max qui vous donnerait à la fois accès au dernier film du « nouveau » DCU mais également les jeux liés au même univers.



Reste un point de détail à régler : David Zaslav reconnaît que les bases de HBO Max ne sont pas encore assez solides pour voir trop grand, et il faut dans un premier temps agrémenter le contenu du service tout en le proposant à davantage de pays encore en attente, objectif qui devrait être atteint en fin d'année pour qu'ensuite, la Warner puisse « commencer à expérimenter des idées entre les jeux et le streaming ».



On notera que ce genre de tentative a également émergé chez Sony mais de manière inversée : le PlayStation Plus Premium propose depuis quelques semaines un accès à une centaine de films (Sony Pictures Core).