Le point PalWorld : ventes, audience Xbox, feuille de route et réaction de la Pokémon Company

Le patron de début 2024 continue de faire parler de lui et pas qu'un peu :, c'est désormais 8 millions de ventes (en moins d'une semaine), un pic Steam à 2 millions de joueurs simultané (seula fait mieux dans l'histoire de la plate-forme de Valve) et en passant, et parce qu'on en parle moins faute de données, une certaine audience sur Xbox Series où Circana/NPD rapportait notamment le 22 janvier querencontrait aux USA des pics d'engagement supérieurs àsur la console de Microsoft. Décidément un vrai phénomène.L'équipe de Pocketpair en a profité pour faire un point sur la feuille de route avec en « top priorité » une meilleure gestion des serveurs, la correction de divers bugs, une amélioration de l'IA des Pals (on parle du comportement, pas « d'autre chose ») et le besoin que les versions Xbox Series / MS Store rattrapent au plus vite la version Steam afin de mettre en place l'uniformisation du cross-play.Le titre pourra ensuite s'atteler sur du contenu neuf, entre nouveaux biomes, boss, possibilités de craft, raids en endgame et PVP en deux modes (joueur contre joueur, et Pal contre Pal).Parallèlement à tout cela, la Pokémon Company est montée à la barre pour sous-entendre être au courant de l'existence deet fait savoir mener l'enquête sans en dire vraiment plus.On sent davantage dans le court communiqué qu'il fallait adresser un message rapide à la communauté un peu trop portée dans son attachement enversjusqu'à tomber bêtement dans les menaces de mort envers les équipes de Pocketpair (selon son PDG du moins). Notons que le mod proposant les skins de Sacha, Pikachu & co a lui été strike aussi bien des serveurs que dans la visibilité Youtube.