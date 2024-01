PalWorld : 6 millions de ventes + déploiement de la première MAJ sur Xbox Series

La success-storyse poursuit avec maintenant 6 millions de ventes en l'espace de 4 jours, et hier un pic d'1,5 million de joueurs sur Steam, phénomène rarement vu dans l'histoire de la plate-forme de Valve : seulsetont fait mieux.Bon et parce qu'il faut bien bosser un peu entre deux bouteilles de champagne, sachez que les versions Xbox Series et Microsoft Store PC ont enfin accueilli leur première mise à jour corrigeant divers problèmes particulièrement sur le son, même si l'édition console continue de garder un retard sur le plan technique avec plusieurs grosses baisses de résolution sur les textures. Mais ça progresse...