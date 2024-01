Charts Japon : la PS5 passe les 5 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 1er au 7 janvier 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et l'année démarre comme elle se termine, avec Nintendo toujours dans la domination aussi bien hardware que software, les forts chiffres des jeux s'expliquant par le rituel des étrennes. Il faudra attendre encore un peu avant de voir du changement dans le classement mais côté consoles, les félicitations s'imposent pour la PlayStation 5 qui dépasse les 5 millions.Et 5 millions, c'est donc environ 500.000 de plus que la PS4 et la PS3 sur le même laps de temps, alors que la console a augmenté son prix comme partout ailleurs, et qu'elle n'a toujours pas eu droit au messie