Starfield : précisions sur les plans de début 2024

Sur les deux dernières semaines, Starfield a attiré 1 million de joueurs supplémentaires (incluant le Game Pass évidemment) et Bethesda profite d'avoir passé le cap des 13 millions pour préciser ses plans d'avenir et confirmer tout ce à quoi nous aurons droit début 2024 à raison d'une MAJ d'importance toutes les 6 semaines.



Sans ordre précis de livraison :



- Mauvaise nouvelle pour commencer puisque par ses « nouvelles façons de voyager », l'équipe ne teasait finalement pas de véhicules terrestres ou de boost du jet-pack (bien qu'un rééquilibrage est toujours possible pour ce dernier point), cette annonce ne concernant que les maps dans les villes et davantage d'options de personnalisations pour les vaisseaux aussi bien pour les performances que la déco.



- Plus intéressant du coup, l'arrivée de nouvelles options de confort non liées à la difficulté sélectionnée, où comme dans d'autres jeux du genre, vous pourrez modifier différents paramètres pour vous faciliter la vie ou simplement amoindrir quelques lourdeur. On parle là d'une augmentation de votre capacité de transport, une distance augmentée d'accès à la cargaison, davantage de crédits chez les revendeurs, de nouvelles mécaniques de survie et d'autres surprises à annoncer.



- Comme déjà dit à de multiples reprises, début 2024 sera surtout marquée par le lancement du kit Créations, donc les mods officiels qui seront pour la plupart aussi bien compatibles PC que Xbox Series.



Enfin, Bethesda confirme que Starfield : Shattered Space, la première extension, est toujours prévue pour l'année prochaine et proposera son propre scénario avec la découverte de nouveaux lieux, et des ajouts encore gardés dans le secret.