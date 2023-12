Après Fallout New Vegas, Obsidian a proposé à Bethesda son propre Elder Scrolls Après Fallout New Vegas, Obsidian a proposé à Bethesda son propre Elder Scrolls

Après Fallout New Vegas, l'avenir s'est assombri chez Obsidian et s'il aura fallu attendre la réussite Kickstarter Pillars of Eternity quelques années plus tard pour leur donner de nouvelles ailes, entre deux, le studio ne pouvait survivre que de commandes, ou plutôt deux, pour une réussite (South Park : Le Bâton de la Vérité) et un échec (Dungeon Siege III).



Ancienne star d'Obsidian, Chris Avellone révèle aujourd'hui avoir fait des pieds ou des mains pendant ces temps compliqués pour, disons les choses clairement, mendier un contrat auprès de Bethesda. Mais l'éditeur n'a plus voulu prêter oreille depuis Fallout New Vegas, moins populaire commercialement que le troisième en plus d'être touché par de nombreux bugs au lancement, ce qui prêtera à sourire quand on sait d'où vient la critique. Mais bon.



Et apprenons aujourd'hui que nous sommes passés à côté d'un potentiel Fallout : New Vegas 2 mais pas que puisque Avellone révèle avoir également proposé un spin-off de The Elder Scrolls, sans forcément toucher au lore principal de la prestigieuse franchise : l'une des idées était de créer un chapitre totalement alternatif dans un monde en perdition où, tout simplement, l'élu du dernier épisode (Oblivion donc ?) aurait échoué dans sa quête.



Plus d'une décennie plus tard, l'espoir pourrait renaître maintenant que Obsidian et Bethesda font partie de la même troupe (Xbox donc), encore faudrait-il que le premier trouve du temps entre Avowed (et son probable suivi) ainsi que The Outer Worlds 2.