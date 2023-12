Like a Dragon : Infinite Wealth illustre ses activités annexes et bornes d'arcade Like a Dragon : Infinite Wealth illustre ses activités annexes et bornes d'arcade

Comme dans chaque épisode estampillé Like a Dragon ou Yakuza à une autre époque, le futur Like a Dragon : Infinite Wealth n'échappera pas à la brouette d'activités annexes capables de nous détourner des heures du fil rouge au point qu'on finit par oublier les enjeux du scénario.



Illustré par ces nouveaux visuels, le programme de ce huitième épisode est une nouvelle fois conséquent entre jeu de cartes, fléchettes, récolte de déchets, examen QCM, livreur de bouffe façon Crazy Taxi, vastes coquineries (strip-tease, bar à hôtesses, appli de drague) et comme annoncé un véritable Animal Crossing-like sur une île dédié.



Enfin, comme de coutume, une sélection de jeu d'Arcade complet répondra à l'appel avec SEGA Bass Fishing, Virtua Fighter 3tb et la surprise SpikeOut.



Tout cela à découvrir le 26 janvier 2024.