Project Baxter : les créateurs de PayDay préparent un projet sous licence Dungeons & Dragons Project Baxter : les créateurs de PayDay préparent un projet sous licence Dungeons & Dragons

PayDay 3 en est encore qu'à son début de carrière et il reste donc énormément de choses à proposer (et à améliorer), mais Starbreeze regarde parallèlement vers l'avenir en annonçant avoir signé un accord pour exploiter la prestigieuse marque Dungeons & Dragons.



Pour ce titre au nom de code Project Baxter sous Unreal Engine 5, Starbreeze (qui développe et édite le jeu) compte bien se reposer sur ses principaux acquis, donc de la coopération, du communautaire et du jeu à service, pour un résultat à découvrir « hors report » pour 2026 sur les plates-formes encore présentes à ce moment, avec total cross-play.