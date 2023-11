DECAPOLICE arrivera en 2024 (surprenant) DECAPOLICE arrivera en 2024 (surprenant)

Pas de trailer pour DECAPOLICE mais tout de même l'annonce d'un report (qui croyait au lancement dans moins d'un mois ?). Cette nouvelle licence arrivera donc courant 2024, toujours sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et encore une fois une certaine forme d'instinct nous pousse à dire qu'une quatrième machine se rajoutera, surtout quand on parle de Level-5, encore plus du Japon.



Le communiqué précise que le chantier a pris une ampleur plus importante et que l'expérience prendra la forme d'un monde ouvert suffisamment « dense et immersif », où le joueur et ses acolytes pourront être confrontés à divers incidents (aléatoires ?) d'un bout à l'autre de la map. A suivre...