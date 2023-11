Starfield continue d'être réparé avant l'arrivée des outils officiels de modding

Petit article pour signaler que Bethesda a publié sur PC et Xbox Series la nouvelle mise à jour pour, toujours là pour réparer certaines choses tout en proposant de menues améliorations.Inutile de vous faire la liste complète du patchnote que vous pouvez retrouver, mais dans les grandes lignes :- Compatibilité officielle avec les outils NVIDIA dont le DLSS (PC donc)- Nouvelles options de luminosité, contraste et HDR- Possibilité de manger à l'oeil ce qui vous entoure sans avoir à passer par l'inventaire- Un peu plus de tolérance sur l'infiltration- Les PNJ en ville n'ont plus un regard de l'angoisseCe sera tout pour le moment, et si tout va bien, une nouvelle salve de correctifs arrivera d'ici la fin de l'année accompagnée de maps pour les villes, avant que le jeu ne prenne un autre tournant début 2024 via le modding officiel, et compatible Xbox Series.