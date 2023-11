Warner Bros le dit haut et fort : son objectif d'avenir se situe dans le modèle du jeu à service Warner Bros le dit haut et fort : son objectif d'avenir se situe dans le modèle du jeu à service

L'échec critique et commercial de Gotham Knights n'a pas échaudé les objectifs internes de Warner Bros, ni même le report de Suicide Squad dont on se demande si le jeu sera réellement présent dans les bacs dans moins de 3 mois (vous avez des nouvelles, vous ?) : dans son dernier rapport fiscal, l'entreprise qui se vante d'être rentable depuis les 15 dernières années déclare vouloir plus que jamais pousser dans la tendance des modèles de jeux à service (et les microtransactions qui vont avec) pour générer davantage de revenus sur la longueur.



Un titre comme Hogwarts Legacy a pourtant prouvé que l'on peut être un très grand succès sans tout cela, mais qu'importe visiblement, surtout que Mortal Kombat 1 vient conforter leurs intentions (lui qui pousse aussi le côté GAAS) : plus de 3 millions de ventes depuis son lancement, c'est dit.



Bonne chance à eux, et rajoutons tout de même qu'il est intéressant de voir que le rapport cite expressément dans ses « franchises clés » (avec Mortal Kombat, DC Comics et Harry Potter) un certain Game of Thrones, licence il est vrai prestigieuse mais qui jusque là s'est surtout contentée du mobile, si l'on oublie une expérience Telltale… justement oubliable.