Se considérant plus libre que jamais, Blizzard veut maintenant offrir autre chose que du jeu à service

Mike Ybarra, boss de Blizzard Entertainment, est revenu sur le récent rachat d'ABK, se félicitant de l'opération qui à ses yeux « va donner à Blizzard le sentiment d'être plus que jamais auparavant un studio indépendant ». Une déclaration à la fois en lien avec les propos de Phil Spencer qui laisse une totale liberté créative à ses branches (attention néanmoins à ne pas faire n'importe quoi #RedFall), mais du coup un léger tacle dans la bouche de Bobby Kotick dont les décisions au sommet de l'organigramme au mené à quelques couacs. Genre Overwatch 2. Entre autres.



L'heure est maintenant « à la liberté créative » et « une nouvelle ère de possibilité », mais aussi le besoin de renouer la confiance envers les fans et rapidement : « Les joueurs n'ont aucune patience. Ils veulent constamment des nouveautés chaque jour, chaque heure. Nous devons réagir à cela en maintenant la barre de qualité très haute. »



D'accord, mais concrètement ? Eh bien un exemple simple que vous venez de lire en titre : Ybarra révèle que Blizzard souhaite créer un jeu « autonome sans composante live » (donc du solo ?), et peut-être même un jour de nouvelles licences que ce soit « pour une expérience de 4 heures ou de 400 heures ».