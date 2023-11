Xbox en partenariat avec Inworld pour inclure de la technologie IA (dans les PNJ)

qui le souhaite

Comme pour bien d'autres choses, les réticences n'empêcheront en rien le progrès sur la longueur, encore plus quand il y a moyen d'économiser beaucoup de pognon. Et c'est ainsi que Microsoft, qui a déjà un bon pied dans les technologies IA, vient d'annoncer officiellement s'associer avec la start-up « Inworld AI », un studio qui va donc développer pour Xbox des outils d'aide au développement pour les différents Xbox Game Studios(Microsoft insiste bien sur ce dernier point).On parle concrètement de « copilote IA de conception » pour tout ce qui touche aux PNJ : scripts, dialogues multiples s'adaptant in-game à la situation (en temps réel, par exemple en cas d'attaques ennemies), choix et réponses dans le cadre de quêtes (etc) mais également proposer pour chaque PNJ un doublage unique.Une zone encore à risque à notre époque, mais difficile de ne pas imaginer que nombreux s'engouffreront dans cette porte encore entrouverte.