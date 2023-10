Game Pass : le programme de novembre, avec du Like a Dragon Gaiden et Wild Hearts

Selon le leaker habituel (le même que pour le PS Plus), Microsoft annoncera sous peu sa nouvelle vague de jeux Game Pass pour le mois de novembre, avec deux surprises :(le MH-like d'EA) et le tactical occidental, Day One d'une certaine façon sur Xbox (mais déjà dispo sur PC et Steam).En attendant la liste complète, rappelons que le service est assuré de proposer trois sorties importantes en Day One :(6 novembre),(9 novembre) et(17 novembre).- Liste officielle.Disponible :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)2 novembre :(PC, Xbox, xCloud)6 novembre :(PC)(PC, Xbox, xCloud)9 novembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)13 novembre :(PC, Xbox, xCloud)14 novembre :(PC, Xbox, xCloud)Ils quittent le service le 15 novembre :(PC, Xbox, xCloud)(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)