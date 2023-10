XDefiant n'a plus de fenêtre de lancement

Deux ans après son annonce et alors que sa sortie était censée tomber cet été, le FPS F2Psigné Ubisoft rencontre des problèmes majeurs. Il y a quelques semaines, nous apprenions déjà (fait rarissime) un refus de classification de la part de Sony et Microsoft pour des raisons non spécifiées mais néanmoins la promesse d'un lancement fin septembre, sans nouvelles jusqu'à aujourd'hui : toujours sans indications, l'équipe a maintenant reporté le titre jusqu'à une date indéterminée. Voilà.On imagine néanmoins que les choses s'arrangeront pour ce titre proposant des matchs en 6V6 sous divers modes, avec comme principale particularité le fait que chaque team soit issue d'une des franchises de l'éditeur : Echelon (), Phantom (), Libertad () DedSec (), Nettoyeurs () et dans le cadre du suivi les Wolves () et les Parias ().