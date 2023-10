Team17 charcute à son tour ses effectifs Team17 charcute à son tour ses effectifs

C'est la crise ma pauvre dame, et personne ne semble épargné par le coup de balai massif touchant l'industrie, pas même le petit éditeur Team17 qui vient d'annoncer à son tour une grosse structuration susceptible de mener à une « importante » perte d'emplois (50 têtes coupées), dont d'ailleurs la majorité de l'équipe interne d'assurance qualité.



Pour ce dernier point, Team17 préfère passer par la sous-traitance externe, ce qui n'est pas toujours gage de qualité et de toute façon moins qu'en interne, et c'est d'autant plus dommageable pour une boîte qui depuis longtemps ne se contente plus d'un petit Worms de temps en temps, éditant de nombreux projets indépendants dont récemment Blasphemous 2.