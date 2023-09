Netflix continue d'étendre son catalogue d'anime avec du Ubisoft et du Devil May Cry

Netflix continue de piocher dans l'univers JV et pendant qu'on attend avec une certaine curiosité ce que donnera la série (Live) sur, ça sert de nouveau la main d'Ubisoft avec une nouvelle adaptation on ne peut plus « libre » : dudans l'essence WTF 90s, mais avec de nombreux feats comme duetPrévu le 19 octobre sur la plate-forme numérique, pendant que l'éditeur rappelle que le deal avec Netflix inclut un futur filmet une série TV (Live) surEt l'autre copain de Netflix, c'est Capcom qui aprèset, et alors quearrivera le 2 novembre, c'est maintenant le tour d'une série animedont on ne connaît pas encore la date. En voici toujours le teaser.