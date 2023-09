Starfield : le modding officiel arrivera en 2024

Après un excellent démarrage, la communication autour du suivi deva s'ouvrir peu à peu et si l'on peut déjà s'attendre à quelques correctifs et pourquoi pas des améliorations, en plus de l'extension (patience pour le coup), Bethesda prévient qu'il faudra attendre l'année prochaine (sans plus de précisions) pour voir débarquer les outils de modding officiels, ceux qui permettront au commun des mortels de pouvoir bidouiller le jeu. Nouvelles options pour les amateurs, véhicules pour les adeptes, et carrément des planètes entières pour les plus fous.Logiquement, les mods devraient être compatibles aussi bien PC que Xbox Series, du moins dans la mesure du possible pour les consoleux, et ceux qui ont l'habitude de mettre la main dans le cambouis n'ont pas attendu tout cela pour commencer à modifier le jeu sur PC. On trouve déjà de nouveaux skins, des aides comme la suppression du poids des objets, la compatibilité DLSS, le fait de pouvoir sortir de son vaisseau dans l'espace (et prochainement pouvoir installer des avant-postes sur des astéroïdes) ou encore une meilleure modélisation des fesses de Sarah Morgan. Que des priorités.