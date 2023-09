Level-5 prépare son TGS, mais sans Layton Level-5 prépare son TGS, mais sans Layton

Level-5 nous balance en information rapide que l'équipe sera présente au Tokyo Game Show 2023 (21 au 24 septembre), chose dont on ne doutait pas et encore plus depuis la remise en belle forme de la boîte, et 4 jeux seront présents sur le salon pour obtenir de nouvelles infos :



- Inazuma Eleven : Victory Road (trailer le 16 septembre pour rappel)

- DECAPOLICE

- Megaton Musashi : Wired

- Fantasy Life i



Inutile donc d'attendre inutilement les deux autres : le retour dans l'actualité de Professeur Layton et Yo-Kai Watch (tous deux officiellement en chantier), ce sera pour plus tard.