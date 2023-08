Mortal Kombat 1 dévoile son mode Invasion

avait encore des trucs à dire après son apparition durant la conférence d'ouverture de la GamesCom et il fallait pour cela se tourner vers le PlayStation Blog pour apprendre que le plus gros de la durée de vie « solo » devrait se trouver non pas dans le mode Histoire, probablement déjà copieux comme de coutume, mais dans le nouveau mode Invasion.Invasion se présentera sous la forme d'un jeu de plateau blindé de combats et de défis divers dont on dévoilera de nouveaux chemins les heures avançant (en ajoutant qu'il se mettra à jour au fil du temps), avec un groupe de protagonistes que l'on pourra améliorer au fil du temps tout en débloquant des bonus comme des artworks et « d'autres cadeaux » dont on pourra profiter dans les autres modes.Bonus :- Les 17 premières minutes du mode Histoire.