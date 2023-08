Fantasian : le portage PC/Steam en vue ?

C'était un vœu de Hironobu Sakaguchi en début d'année et il semble que l'appel des fans a été entendu : la base de données Steam fait apparaître une version PC du RPG, actuelle exclusivité du service Apple Arcade s'étant fait remarquer par ses superbes décors façon diorama.Pas un mot encore concernant les consoles, on croise les doigts, mais on en profite pour rappeler qu'à l'époque, Sakaguchi avait simultanément déclaré avoir entendu les souhaits d'un. Comme quoi, pour un créateur JV, il n'y a jamais vraiment de « tout dernier jeu ».