Phantom Blade Zero : les développeurs veulent montrer patte blanche avec une démo jouable en 2024

S'il a pu s'afficher pleinement lors d'un PlayStation Showcase, le ChinaJoy n'a malheureusement pas permis d'en voir davantage sur, nous obligeant à remettre la première vidéo pour illustrer cet article en rappelant qu'il s'agit bien de temps réel (le chantier a commencé début 2022), juste que les angles de caméra sont modifiées pour un besoin de mise en scène.On repartira néanmoins avec des propos du réalisateur sur le fait qu'il souhaite nous donner un pur jeu d'action fait d'un nombre important de boss voulus comme « mémorables », et que si l'expérience sera purement solo, c'est en endgame que l'on trouvera des modes totalement annexes pour prolonger la durée de vie comme de la coop dans dans donjons spéciaux et des abîmes façon rogue-like.Uniquement prévu sur PC et PlayStation 5 pour le moment, le titre n'a pas de date de sortie mais afin de rassurer le peuple, une démo jouable est promise pour 2024.