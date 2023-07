Pendant ce temps, Tencent place un billet sur Techland pour en devenir l'actionnaire majoritaire Pendant ce temps, Tencent place un billet sur Techland pour en devenir l'actionnaire majoritaire

On s'arrêtera de parler de rachat quand il n'y aura plus rien à racheter, et alors que le CMA semble prêt à lâcher « premier nouveau verdict » le 7 août sur l'affaire Xbox x Activision, le géant chinois Tencent continue dans son coin d'avancer ses pions, en s'apprêtant à devenir l'actionnaire majoritaire de Techland comme vient de le révéler son PDG Pawel Marchewka.



Le communiqué est comme de coutume davantage fourni en bons mots qu'en informations croustillantes, juste que Techland promet de garder le contrôle de ses licences (notamment Dying Light), une pleine liberté de création pour l'avenir et que le pognon le soutien de Tencent leur permettra de « réaliser leurs rêves ».