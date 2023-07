La responsable narrative de Fable quitte Playground

Playground Games représente l'un des plus gros morceaux des Xbox Game Studios, et c'est bien pour cela que l'on garde un œil sur une potentielle fuite des talents. Car après le départ de plusieurs employés en début d'année, partis fonder deux studios chacun dans leur coin (Maverick Games et Lightouse Games), on déplore aujourd'hui les adieux de Anna Megil, ni plus ni moins que la responsable narrative du reboot dequi, même si affiché en juin dernier lors du Xbox Showcase, est encore bien loin d'avoir terminé son chantier.Comme de coutume, on vous épargne le communiqué officiel plein de bons mots, se contentant d'indiquer que Megil se dit attristé de laisserderrière elle, mais que le moment était devenu « propice » pour de « nouveaux défis ». Une offre qu'on ne pouvait refuser ?